Le mercredi 6 novembre dernier , Kamara Ibrahim , coach des Éléphants , a communiqué une liste de 24 joueurs en vue des deux prochains matchs de la Côte d'Ivoire face au Niger et l'Ethiopie , comptant pour les 1ere et 2e journées des éliminatoires de la CAN 2021.

Cette liste est la dernière du sélectionneur des Elephants pour cette année 2019 .C’est l’heure de faire le bilan sur cette liste.

En ce mois de Novembre , la Côte d'Ivoire va jouer deux matchs, les 16 et 19 novembre prochain respectivement contre le Niger et l'Ethiopie. Pour ces deux premiers matches de campagne éliminatoire de la CAN 2021 , Kamara Ibrahim a convoqué 24 joueurs. Cette liste, élargie du sélectionneur, est la dernière de cette année civile. On fait le point sur les gagnants et les perdants :

Les gagnants :

Pour cette liste de 24 joueurs, Kamara Ibrahim a fait appel à 2 nouveaux. Il s’agit des milieux de terrain Kouamé Koffi Christian du TP Mazembe (D1 - Congo) et de Traoré Ibrahim du Slavia Prague (D1 - Republique Tcheque) .

Avec un sélectionneur qui n'aime pas changer de dispositif et ''d'elements'', ces 2 joueurs sont les grands gagnants de cette liste. En effet, ils peuvent prouver au sélectionneur qu’ils ont les capacités pour faire partie des joueurs sur qui compter lors des prochains rassemblement. Sayouba Mandé , Wonlo Coulibaly et Simon Deli sont aussi les grands gagnants de cette liste. En effet, ces derniers font leurs retours après de longues absences.

Les perdants :