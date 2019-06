Aleksander Ceferin recadre Emmanuel Macron sur la réforme de la Ligue des Champions

C'est sur les installations du Real de Madrid en Espagne, que la sélection nationale de football du Cameroun va effectuer la première phase de son stage préparatoire en vue de la phase finale de la Cope d’Afrique des Nations (CAN) de football en Egypte. Parmi les 37 joueurs convoqués pour cette mise au vert qui a démarré ce mardi, un seul manque à l’appel du sélectionneur néerlandais Clarence Seedorf : Christian Bassogog. Le pensionnaire d’Henan Jianye est « permissionnaire du fait d'un match important en club. Il rejoindra la sélection au Qatar », indique la responsable de la communication des Lions Indomptables. Les autres joueurs eux, sont tous présents, même Vincent Aboubakar, qui, à première vue, ne se serait pas encore totalement remis de la blessure contractée en marge de la finale de la Coupe du Portugal il y a quelques jours. Or à peine regroupés, les joueurs camerounais se sont tout de suite mis au travail : l'activation musculaire, taureau, conservation du ballon sans gardien et opposition en 8 contre 8, en 7 contre 7, et enfin exercices de renforcement musculaire. Clarence Seedorf et ses hommes ont également eu des réunions de concertation au cours desquelles le sélectionneur a reprécisé les rôles et donné des indications sur le déroulement du stage. L’on apprend qu'au terme de ce regroupement, 10 joueurs seront recalés et les 27 qui seront retenus prendront part à la suite du stage à Doha au Qatar. La liste des 23 quant à elle sera publiée le 13 ou le 14 Juin.