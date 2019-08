Albian Ajeti (FC Bâle) signe à West Ham

📍 @AnderHerrera s’est blessé au mollet gauche ce matin en fin d’entraînement. Les bilans ont été réalisés dans l’après-midi. Il reprendra l’entraînement avec le groupe dans 3 à 4 semaines selon l’évolution. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 7 août 2019

A lire aussi >> Le numéro d'Ander Herrera dévoilé par erreur par le PSG L'ancien joueur de Manchester United ne rejouera pas qu'avant trois à quatre semaines de repos, a annoncé le compte Twitter du Paris Saint-Germain. Une mauvaise nouvelle alors que la saison de Ligue 1 reprend ce dimanche pour le PSG avec la réception du Nîmes Olympique. En fin de contrat avec Manchester United, qui lui a proposé en vain de rempiler, l’ancien sociétaire de Saragosse et de Bilbao (qui a essayé de le récupérer) s’est engagé sur la durée avec le club de la Capitale. Alors que cette piste avait été activée par Antero Henrique, Leonardo, son successeur au poste de directeur sportif, a choisi de boucler le dossier, avec un bail courant jusqu'en juin 2024 à la clé. Après cinq saisons avec les Red Devils, le Basque est arrivé pour densifier l'entrejeu de l’écurie du président Nasser Al-Khelaïfi, qui a enregistré les départs d’Adrien Rabiot (+ les transferts définitifs de Giovani Lo Celso et Grzegorz Krychowiak). Ander Herrera rejoint Enrique de Lucas, Cristóbal Parralo, Jesé Rodriguez, Mikel Arteta, Yuri Berchiche, Juan Bernat et donc Pablo Sarabia parmi les joueurs ibériques qui ont porté les couleurs des champions de France. A lire aussi >> Le PSG enchaîne avec Ander Herrera (officiel)