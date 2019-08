Alaves prête Patrick Twumasi à Gazisehir (officiel)

Lors de la présentation de Jeff Reine-Adelaïde vendredi avant la rencontre contre Angers, Jean-Michel Aulas et Juninho ont laissé entendre que le Mercato lyonnais était terminé. A moins que...

Juninho : « Des discussions avec des joueurs qui ont peu joué »

Avec Jeff Reine-Adelaïde, le trio Jean-Michel Aulas, Juninho et Florian Maurice s’est présenté pour la 6eme fois de l’été devant un parterre de journalistes. Les trois hommes forts de l’Olympique Lyonnais ont montré que le club rhodanien avait fait le choix d’investir sur le marché des transferts afin de combler l’écart avec le PSG mais aussi faire bonne figure en Ligue des Champions.« On est satisfait de l’effectif avec l’arrivée de Jeff, a confié Juninho. La clé est de faire jouer tout le monde et c’est le cas dans tous les clubs européens. C’est le plus difficile et d’avoir des discussions avec le joueur et les agents mais c’est le coach qui prend les décisions. »Fort d’un effectif riche malgré les pertes de Ferland Mendy, Tanguy Ndombélé et Nabil Fekir, le coach lyonnais va devoir trouver la bonne alchimie avec tout le potentiel présent. De quoi faire ressortir des états d’âme ?« Il n’y a pas eu de demande de partir mais des discussions avec des joueurs qui ont peu jouer durant la préparation et le premier match. » Que les mécontents des premières semaines de Sylvinho se rassurent, il ne devrait plus y avoir de mouvements au Groupama Stadium d’ici la fin du Mercato si l'on en croit JMA.Même son de cloche chez Juninho, qui va faire son retour officiel à Lyon ce vendredi soir. « D’ici le 31, on peut recevoir des offres importantes sur des joueurs qui sont difficiles à refuser mais je pense qu’on est bien comme ça. » La vérité d'aujourd'hui sera-t-elle celle de demain ? Réponse le 2 septembre prochain.