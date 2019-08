Alain Giresse n'est plus le sélectionneur de la Tunisie

Treize fois champion d'Europe, lene règne pas que sur le "Vieux Continent". Le géant merengue peut également se targuer d’être le club de football le plus populaire en. En effet, et selon une étude menée par le site JD Sport concernant les requêtes sur le moteur de recherche, le prestigieux club espagnol apparaît en tête des recherches dans 23 pays du "Continent-mère". La carte illustrant les résultats de cette étude met toutefois en exergue une nette division par région concernant les préférences des amateurs du football européen en. Si le nord et l’ouest du continent sont nettement dominés par le mastodonte ibère, les pays du sud et de l’est se sont davantage orientés vers les prestigieuses écuries de laanglaise et notamment versetqui arrivent en tête des recherches au sein de 13 nations. Etonnamment, le, deuxième club le plus populaire au monde sur les réseaux sociaux, n’arrive en tête des recherches qu’au sein de trois pays africains seulement, à savoir le Soudan, le Malawi et le Soudan du Sud. A lire aussi >> Quels sont les clubs de foot les plus populaires au monde ? Il convient de noter également que l’est le seul pays africain à ne pas privilégier l’un des quatre clubs susmentionnés, préférant plutôt rechercher. Les performances hors norme du double Ballon d’or africainsous la prestigieuse vareuse des "Reds" constituent certainement le facteur le plus important de la hausse de l’intérêt des Egyptiens pour le club de la Mersey.