«Il faudra qu’on cherche des joueurs offensivement au point car on a des problèmes de goleador et ça ne date pas d’aujourd’hui. La preuve on sortait d’une CAN où l’on avait qu’un seul but en 2017 au Gabon. La situation s’est empirée avec cette crise qui s’est invitée un peu partout avec le Djoliba, le Stade Malien ou encore l’AS Réal qui ne peuvent plus donner de buteur à l’équipe nationale», a -t-il fait savoir dans une interview accordée à Footmali. «Sans championnat ici il faut donc se tourner vers les binationaux. Il faut qu’on reprenne le championnat. En plus des attaquants, il nous faut au moins deux gardiens attitrés. Un défenseur central ou un joueur polyvalent capable d’aller dans le couloir. Il faudra aussi un créateur coriace et efficace», a-t-il précisé. «Dernièrement, il faudra un comité de direction costaud. Aucun pays n’a rien gagné avec l’équipe nationale A qui est l’élite des élites sans un comité de direction costaud. ça peut peut arriver avec les équips de petites catégories. Il faut un gros Comité de direction pour mettre en place une politique managériale adéquate et performante avec une vision et capable de faire l’ordonnancement des voies et moyens pour l’atteinte des objectifs. Nous n’avons plus besoin des gens qui viennent sans vision», a-t-il conclu. A lire aussi >> Mali : Seydou Keita brise le silence et donne de ses nouvelles !