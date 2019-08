Al-Ahly vire Martin Lasarte et cherche un nouvel entraîneur

chef-d'œuvre

Ci-après le Top 10 en vidéos :

1) Ajara Nchout (Cameroun - Nouvelle-Zélande, 20 juin 2019)

2) Zlatan Ibrahimovic (Toronto FC - LA Galaxy, 15 septembre 2018)

3) Lionel Messi (Real Betis - FC Barcelone, 17 mars 2019)

4) Matheus Cunha (Bayer Leverkusen - RB Leipzig, 6 avril 2019)

5) Andros Townsend (Manchester City - Crystal Palace, 22 décembre 2018)

6) Daniel Zsori (Debrecen FC - Ferencváros TC, 16 février 2019)

7) Fabio Quagliarella (Sampdoria - Naples, 2 septembre 2018)

8) Juan Fernando Quintero (River Plate - Racing Club, 10 février 2019)

9) Amy Rodriguez (Utah Royals - Sky Blue FC, 16 juin 2019)

10) Billie Simpson (Sion Swifts Ladies FC - Cliftonville Ladies, 9 août 2018)

🚨 PRIX #PUSKAS 🚨 Les dix candidats ont été dévoilés ! 👀 Votez maintenant 🗳️👇https://t.co/V0Gs6cuL6B pic.twitter.com/TElJdBxbTu — FIFA.com en français ⚽ (@fifacom_fr) 19 août 2019

L’instance dirigeante du football mondiala dévoilé ce lundi la liste des dix nommés pour le, qui récompense chaque année le plus beau but de la saison écoulée. Ces réalisations exceptionnelles seront ainsi soumise au vote jusqu’au lundi 1er septembre prochain. Encore une fois, les actions sont variées et toutes plus sublimes les unes que les autres. Du geste acrobatique de, à la "Madjer" aérienne deavec la Sampdoria en passant par la douce frappe deavec le Barça, tous les amateurs du ballon rond seront servis. Il convient de noter également que l'attaquante vedette desdu Ajara Nchout , peut également se targuer de figurer parmi les 10 nominés pour remporter le prixgrâce à sonsigné face à la Nouvelle-Zélande (2-1) lors du. La Camerounaise pourrait ainsi devenir la première africaine à remporter la prestigieuse récompense. Alors qui pour succéder au magnifique but du double ballon d'or égyptien,, sacré l’an passé ?