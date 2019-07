Al-Ahly sacré champion d'Egypte pour la 41eme fois

#PSG : le groupe retenu pour l'Inter, sans Neymar et Kimpembe https://t.co/6n6IbdKXqc pic.twitter.com/gyMG4JQ4MG — Mercato PSG (@mercato_PSG) 25 juillet 2019

A peine arrivé à Shenzen, les joueurs parisiens vont déjà reprendre l’avion, direction Macao. C’est là qu’ils affronteront samedi l’Inter Milan (13h30) pour leur troisième match amical de l’été. Une rencontre à laquelle ne participera pas Neymar. Contrairement à ce qu’avait annoncé Thomas Tuchel le week-end dernier, le Brésilien ne sera pas sur le terrain face au club milanais.Les 26 autres joueurs présents pour cette tournée en Chine ont en revanche tous été retenus, même Thomas Meunier, victime d’une béquille à Nuremberg la semaine dernière, et Marcin Bulka, qui a manqué les premiers matchs amicaux à cause d’une blessure à une main. Ne manquent plus à l’appel que les joueurs qui ont atteint le dernier carré de la Copa America, à savoir Thiago Silva, Marquinhos, Leandro Paredes et Angel Di Maria.