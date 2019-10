Ajax Amsterdam : la clause libératoire de Ziyech annulée

Le joueur de Liverpool est mis au repos à cause d'une ancienne blessure et vu que le forcing pour jouer la CAN lui a coûté cher à l’été même si le timing de ce choix n'a pas été du goût de la presse guinéenne qui évoque un retour aux vieilles habitudes en sélection. Keita ne jouera pas contre les Comores et le Chili. Il est remplacé par Kamso Mara, milieu de terrain de 24 ans du Slovan Liberec. Selon Foot224, le champion d’Europe rendra une simple visite à ses coéquipiers et prendra contact avec le nouveau sélectionneur du Syli National. Cette décision a été prise ce vendredi par Didier Six qui s’est visiblement rendu compte qu’il n’était pas opportun de solliciter un Naby Keita victime de blessures récurrentes ces derniers temps. A lire aussi >> Guinée : Du changement pour la première liste de Didier Six