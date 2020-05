Ajax Amsterdam : Hakim Ziyech, triple joueur de l'année

Lesont souvent fait face à des doutes concernant leur âge. Un éternel mal qui gangrène le football du continent, et dans certains cas, ce doute pourrait même s'avérer évident. Voici notre Top 5:: Rappelez-vous, en 2014, ce " jeune " de 17 ans avait fait le tour des réseaux sociaux avec sa photo où on lui donnerait bien la quarantaine. Le Camerounais de la Lazio de Rome avait même fait l'objet d'une enquête officielle de la Fédération Italienne de Football qui a fini par le blanchir. Ne pouvant pas s'imposer à Rome, il avait essuyé plusieurs prêts en Serie B italienne avant d'aller en Chine, également en prêt, chez le. Son contrat avec le club Italien arrive à terme dans un an et l'ex U23 des Lions Indomptables ( 2 sélections ) devrait rapidement trouver un point de chute...: C'est l'un des jeunes talent du Football Congolais, dont l'avenir peut être très radieux, s'il arrivait à éviter les frasques et les conflits auxquels il a fait face récemment. A 22 ans, lui aussi on lui donnerait bien la trentaine facile, aussi bien pour son apparence physique, que pour sa maturité sur les pelouses, et son sens du jeu. Alors Meschack, tu as quel âge? Dis-nous!: Né àen 2004,a été recruté par leen juillet, où il a intégré directement lesdu club, vu sa corpulence (1,78 m et 75 kg à 14 ans), et son talent hors-norme. Sa photo, alors qu'il n'était âgé que de 13 ans, et surtout la différence de taille par rapport à ses camarades, ont alors défrayé la chronique, et même en U17, le Camerounais était toujours " hors catégorie ". Aujourd'hui, a 15 ans, ses statistiques stratosphériques lui ouvrent même les portes de l'équipe A du Borrussia, rien que ça...: Le joueur nigérian était passé par une période bien difficile en, où il a été clairement accusé en 2016 d'avoir menti sur son âge... A 23 ans, il a dû sortir dans la presse pour montrer son passeport, et affirmer qu'il n'avait pas 40 ans comme on le prétendait '' j'ai bien 23 ans, regardez mon passeport, et demandez à mes parents"! Celui qui évoluait auavait auparavant foulé les pelouse de l'Ouganda et retracer son âge n'a pas été déterminé précisément par les experts qui pensent qu'il aurait au moins 5 ans de plus, au moins... Et vous, qu'est-ce que vous en pansez?: Il a à peine 20 ans, il est international, il est rapide, talentueux, généreux, mais il paraît bien plus vieux, de quoi alimenter souvent les discussions sur Twitter, concernant son âge.Alors, que pensez-vous de ce Top 5 desdont l'âge a été sujet de doutes? Et avez-vous d'autres exemples en tête?