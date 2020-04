Ahmed Fathi (Al-Ahly) ne prolongera pas et s’explique

Le latéral droit égyptien Ahmed Fathi s'est expliqué sur sa décision de ne pas prolonger à Al-Ahly, où il a effectué la majeure partie de sa carrière.

La nouvelle a alimenté cette semaine les conversations du côté d'Al-Ahly : au club depuis 2015 après un premier passage d'un septennat (2007-2014), Ahmed Fathi ne prolongera pas son contrat, qui s'achève le 30 juin prochain, a indiqué l'agent du latéral droit. Dans les colonnes du quotidien Emarat Al Youm, l'international égyptien s'en est expliqué. "Certaines personnes pensent que j'ai refusé de prolonger pour des raisons financières. C'est faux, a déclaré Ahmed Fathi. Si c'était pour des raisons financières, j'aurais accepté beaucoup d'autres offres que j'ai reçues, et qui sont différentes de celles mentionnées dans les médias."

"La vraie raison de ne pas prolonger mon contrat est mon envie d'être toujours titulaire, ce qui n'est pas garanti à Al-Ahly. J'ai rencontré le staff technique plus d'une fois et René Weiler (l'entraîneur, ndlr) m'a dit que je ne pouvais plus jouer 90 minutes, ce qui m'a fait penser à partir", a poursuivi le Pharaon, qui demeure à 35 ans un joueur ambitieux. "Si je choisissais en fonction de considérations financières, j'aurais accepté les offres du Zamalek ou de Pyramids il y a deux ans, mais j'avais refusé par respect pour Al-Ahly et ses supporters", a insisté Ahmed Fathi, qui n'a pas davantage renoncé à sa carrière internationale, déjà riche de 132 sélections. "J'espère bien jouer encore trois ans et disputer la Coupe du Monde 2022, si nous nous qualifions."