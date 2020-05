Coronavirus - Aguero: "La majorité des joueurs a peur"

Stéphane Bahoken sur un éventuel report de la CAN, qui doit être organisée du 9 janvier au 6 février au Cameroun. 🏆🦁🇨🇲



« Je suis content parce que l’objectif a été rempli mais je suis également déçu car j’aurais aimé terminer le Championnat », a indiqué l'attaquant Angevin à RFI. « On a eu un trou entre décembre et janvier et, là, nous étions sur la bonne pente pour grappiller des points et remonter au classement (le SCO était 11e avant l’arrêt du Championnat). L’effectif était pratiquement au complet, il restait dix matches donc tout était possible. » Le joueur de 27 ans n'est pas très favorable à une reprise en août à huis clos mais dit que la santé prime avant tout. « Après cinq mois sans jouer, on aura forcément envie de retrouver le terrain. Mais jouer dans un stade vide, ce n’est pas ce pour quoi on joue au football. Si on doit jouer les premiers matches à huis clos, on le fera car on est professionnels. Mais si on nous donne le choix d’attendre pour pouvoir jouer devant des supporters, je pense que tous les joueurs opteront pour attendre un peu plus », a-t-il précisé. Le joueur qui compte 5 sélections avec les Lions Indomptables a été également interrogé sur l'éventuel report de la CAN 2021 qui se jouera sur les terres Camerounaises, entre le 9 janvier et le 6 février. « Un report serait vraiment décevant. Mais, tant qu’on la joue à la maison, je suis content ! » Moins prolifique que la saison dernière avec seulement 4 réalisations en 20 rencontres, l'attaquant Camerounais a toutefois participé au maintien haut la main du Sco d'Angers cette saison. Son équipe a réussi à terminer la saison à la 11e place et ce sont Toulouse et Amiens qui quittent la Ligue 1 après avoir figé le classement définitif de la saison. A lire aussi >> Angers : Bahoken approuve la suspension de la Ligue 1