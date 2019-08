Afrique du Sud : Stuart Baxter s'en va

Ils s'entraînent bien. Ils ont montré leurs qualités pendant les premières minutes de la séance. C'est bien pour nous qu'ils soient là. Leur arrivée va changer l'atmosphère. Ils ont le sourire, c'est bien. Je vais parler avec les joueurs pour demain (samedi).On peut imaginer qu’ils peuvent jouer contre Rennes, mais je dois attendre la séance d'aujourd'hui. Il y a des détails à ajuster. Demain, on ne peut pas utiliser Neymar et Draxler. On doit décider si Pablo (Sarabia) ou Angel (Di Maria) peut jouer sur une aile, si Kylian (Mbappé) ou Edinson (Cavani) peut jouer 9. Peut-être que Kylian sera à gauche. Il peut jouer sur les deux postes, c'est bien pour nous.Il se trouve dans un top niveau. Comme d’habitude, il y avait beaucoup de qualité. Hier (jeudi), c'était une séance top. Tout était top. « Ney » avait le bon état d'esprit. Malheureusement, il est suspendu, mais il est avec nous. C'est bien.Rennes ne va pas nous donner le titre, on doit être sérieux et à notre meilleur niveau. Nous devons être concentrés sur notre objectif de jeu. Il s’agit d’attaquer et défendre à notre meilleur niveau. On a toutes les possibilités pour gagner, mais il faut le faire. On a retrouvé un bon état d'esprit à l'entraînement. Tout le monde a été très professionnel. J'ai l'impression que nous sommes prêts pour l'entraînement et le match de demain.Je peux parler uniquement d’aujourd'hui. Je compte sur Jesé et Choupo-Moting, mais il faut être vigilant lors du Mercato. Ça peut changer tous les jours. Choupo est là. Jesé est encore là. Il a fait de bonnes choses jusqu'à présent. Maintenant, ce sera entre lui et le club.