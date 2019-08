Afrique du Sud : Molefi Ntseki confirmé sélectionneur

Molefi Ntseki a été nommé samedi sélectionneur de l'Afrique du Sud. Il avait assuré l'intérim de son prédécesseur Stuart Baxter.

Molefi Ntseki has been appointed new Bafana Bafana coach.

He was unanimously endorsed by the entire SAFA NEC pic.twitter.com/s4qfgJDNqv