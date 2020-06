Afrique du Sud : l'emblématique Benni McCarthy tacle la FSF

L'attaquant du Beijing Guoan veut redorer le blason et offrir à son pays un titre, qui leur échappe depuis plus de trente six ans. Il l'a fait savoir lors d'un entretien accordé à nos confrères de Radio Foot International. «… On n’est pas les seuls mais il faut y croire », a déclaré l'ancien joueur de Villarreal, déterminé à mettre fin aux longues années de disettes. La Coupe d'Afrique des Nations 2021, qui aura lieu au Cameroun et dont le sort n'a pas été encore scellé après la crise sanitaire du Covid-19, sera une bonne occasion pour enfin vaincre le signe indien. Le joueur qui aurait pu signer au Barça cet été reste d'ailleurs optimiste : « Ce n’est jamais facile de se qualifier, surtout nous les Congolais.Tant que la dernière journée ne s’est pas disputée, tout est possible. Pour l’instant, nous sommes 3e du groupe D. L’adversaire qui me fait le plus peur (dans le groupe), je vais vous dire la vérité, c’est le Congo ! Parce qu’on est capable du meilleur comme du pire… », a-t-il conclu. Concernant son transfert avorté au Barça, Bakambu n'a pas manqué d'y revenir, lors du même interview. « Cela aurait été un beau bonus, je ne m’y attendais pas, c’étaient les dernières heures du mercato et j’avais d’autres pistes plus concrètes, mais c’est passé.J’ai toujours dans un coin de ma tête ce come-back en Europe. Savoir qu’une telle écurie me convoitait décuple ma motivation. La Chine n’est pas une retraite, j’ai seulement 29 ans ! » A lire aussi >> RDC: Bakambu se confie sur son transfert avorté au FC Barcelone