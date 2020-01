Aubameyang, Mané, Salah… Le Top 10 des meilleurs buteurs africains des cinq grands championnats

Ci-après la liste des meilleurs buteurs africains dans les cinq grands championnats européens : Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, France: (20/01/2020)

Comme depuis quelques semaines, le "serial-buteur" gabonais d'Arsenal,truste la première place. Suspendu, le capitaine desn’a pas trouvé le chemin des filets le weekend dernier, toutefois, et avec l’impressionnant total dedans son escarcelle en seulement 22 apparitions cette saison, il trône toujours au sommet de notre classement.A la seconde marche du podium, on retrouve désormais la super star sénégalaise de Liverpool,(11 buts), à égalité avec son compère d'attaque égyptien chez les Reds,Suit ensuite le prodige sénégalais du FC Metz,(10 buts), qui complète le Top 5 en compagnie de la révélation nigériane du LOSC,(10 unités également).Les meilleurs buteurs africains en1) Pierre-Emerick Aubameyang : 14 buts2) Sadio Mané et Mohamed Salah: 11 buts3) Riyad Mahrez: 7 butsLes meilleurs buteurs africains en1) Habib Diallo et Victor Osimhen: 10 buts2) M'Baye Niang: 8 buts3) Denis Bouanga, Andy Delort et Islam Slimani: 7 butsLes meilleurs buteurs africains en1) Karl Toko-Ekambi : 6 buts2) Lago Junior et Youssef En Nesyri: 4 buts3) Samuel Chukwueze : 3 butsLes meilleurs buteurs africains en1) Amine Harit : 6 buts2) Streli Mamba: 5 buts3) Dodi Lukebakio : 4 butsLes meilleurs buteurs africains en1) Jeremie Boga et Christian Kouamé : 5 buts2) Gervinho: 4 buts3) Hamed Traoré : 3 buts