🔴Officiel: une grande nation africaine arrête définitivement son championnat !

Le canonnier vedette des "Super Eagles" dudes années 90,, c’est d’abord une image ; forte, indélébile. Le 21 juin 1994, au stade Cottown Bowl de, l’enfant d’(Nigeria) signa la première réalisation de son pays en Coupe du Monde . Le visage en pleurs, les yeux levés vers le ciel, il s’enfonça alors dans le but adverse, saisit les filets, les secoua poings serrés, et hurla toute son émotion. Le «» offrit alors à sa Nation sa première victoire dans la grande messe du football mondial en surclassant d’entrée la, future demi-finaliste de la compétition sur un score sans appel de 3 buts à 0. Un succès historique mené de main de maître par la légende du football nigérian. Le fer de lance incontesté d’une sélection où il a constamment brillé durant plus de 13 ans, a inscrit notamment 37 buts, glanant au passage deux titres de meilleur buteur de laet. A lire aussi >> Il était une fois l'Afrique au Mondial: Nigeria 1994 Attaquant surpuissant, doté de qualités physiques impressionnantes et d’un sens de but inné, sa carrière en club fut également étincelante même si le légendaire nigérian n’a jamais aspiré à intégrer les rangs d’une grosse écurie européenne. En effet, et après une initiation dans les divisions locales au Nigeria, puis un passage remarqué à l’, c’est au Portugal, sous le maillot du(1990-1994) que le "serial-buteur d’Ibadan" commit ses plus grands ravages. En 108 rencontres en Liga Nos , il fit parler la poudre à 90 reprises ! Lors de l’exercice 1993-1994, il accomplit une saison historique en inscrivant 34 buts en 32 matchs, remportant ainsi le titre de meilleur buteur du championnat lusitanien.Toutefois, c’est sous le maillot desque le colosse d’1m91 réalisa ses plus grands exploits. Il terrifia les défenseurs adverses de 1986 à 1999, s’imposant à ce jour comme étant le meilleur buteur de l’histoire du Nigeria avec 37 unités dans son escarcelle (en 58 sélections). Elu meilleur joueur africain de l’année en 1993, il mena la génération dorée des Super Eagles dans les années 90 aux côtés des, Stephen Keshi,vers son deuxième titre continental, lors de laorganisée en Tunisie. Il termina meilleur buteur de la compétition avec 5 buts et permit ainsi à son pays de décrocher sa première Coupe africaine à l’extérieur (le Nigeria a remporté la CAN 1980 à domicile).Une performance mémorable, mais qui aura un goût amer pour le «bulldozer nigérian» puisqu’elle sera ensuite synonyme de son irrémédiable déclin. En effet, l’homme qui aspirait à égaler le record du meilleur buteur de l’histoire de la CAN, Laurent Pokou (14 buts), ne marquera plus jamais en Coupe d’Afrique des Nations et reste bloqué à une seule unité de l’Ivoirien. Privé de laen raison d’une bévue bureaucratique, Yekini n’aura ensuite jamais réussi à participer à la grande messe du football africain. Le légendaire Super Eagle n’a plus le niveau. La sélection s’éloigne, plus de joutes africaines, plus de records, le rêve de Yekini se brise. Et dans la foulée un certain Samuel Eto’o le devance et s’impose comme étant le buteur historique de la Coupe d’Afrique des Nations (avec 18 réalisations). La torture de trop...