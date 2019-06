Affaire Neymar : Najila Trindade lâchée par son nouvel avocat

Actuellement avec les lions en Espagne pour la préparation de la coupe d’Afrique des nations, Moussa

Wagué

s’est exprimé sur la compétition. Selon le joueur du

Fc

Barcelone, le Sénégal a suffisamment d’expérience pour aller loin.

« Oui il y a une grande différence entre les deux, mais ce sont toutes des compétitions internationales. Nous sommes prêts à jouer quelle que soit la compétition, car nous sommes des compétiteurs et des professionnels. Nous sommes prêts à relever le défi », a déclaré Moussa

Wagué

dans les colonnes du quotidien sénégalais, Stade.

Pour l’international Sénégalais, l’équipe nationale du Sénégal a beaucoup de joueurs expérimentés et ils seront d’une grande aide « c’est normal qu’ils nous conseillent car ayant déjà fait une CAN. Avec beaucoup plus d’expérience, ils nous aident. Beaucoup disent que la CAN n’est pas comme la Coupe du monde. Que c’est plus physique et très difficile. Nous sommes prêts mentalement et physiquement », a ajouté Moussa

Wagué

dans le journal.

Le jeune joueur sénégalais avait fait une excellente coupe du monde 2018 avec le Sénégal. Avec son nouveau statut de joueur du

Fc

Barcelone, Moussa

Wagué