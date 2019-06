Affaire Neymar : le Parisien veut témoigner devant la police des femmes

L'Angleterre a dominé la Suisse ce dimanche après-midi, à Guimaraes, dans le match pour la troisième place de la Ligue des Nations. Les Anglais l'ont emporté aux tirs au but après un score nul et vierge.

Longtemps maudite dans l'exercice des tirs au but, l'Angleterre va finir par croire qu'elle a exorcisé ses vieux démons. Ce dimanche après-midi, à Guimaraes, la sélection de Gareth Southgate a remporté sa deuxième séance d'affilée, onze mois après celle gagnée contre la Colombie en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2018. Cette fois, c'est face à la Suisse, dans le match pour la troisième place en Ligue des Nations, que les coéquipiers de Harry Kane ont été les plus appliqués au moment de conclure. Et sur l'ensemble de la rencontre, rien d'anormal. Le match a été outrageusement dominé par l’Angleterre qui s’est procuré une multitude d’occasions chaudes. Mais Sommer a été impérial sur sa ligne, et les montants du gardien suisse sont venus le suppléer plusieurs fois. Dès le début du match, d’ailleurs, avec un lob de Kane dévié du bout des doigts sur sa barre par le portier de la Nati (2eme). Impeccable devant Sterling (14eme), puis décisif pour éviter à Schär de marquer contre son camp (55eme), le gardien de Mönchengladbach ne s’est incliné qu’en toute fin de rencontre.Wilson a en effet marqué de près après une première tête d’Alli sur la barre (83eme). Mais ce but a été justement refusé aux Three Lions pour une faute du buteur au départ de l’action ! En prolongation, Sommer a continué son show en sortant une tête d’Alli avec une incroyable détente (99eme), avant, encore une fois, d’être sauvé par sa barre sur un joli coup-franc de Sterling (117eme). Peu dangereux, hormis sur une frappe croisée de Xhaka repoussée par Pickford (56eme), les Suisses ont tenu bon jusqu’à la fin de la prolongation pour arracher une séance de tirs au but quasi-inespérée. Face au kop anglais, les tireurs des deux équipes se sont longtemps montrés impeccables, Pickford compris, le gardien des Three Lions ayant choisi d'aller frapper lui-même le cinquième tir au but anglais. Puis, le portier d'Everton a choisi le bon côté pour mettre en échec Drmic. L'Angleterre grimpe sur le podium de la première Ligue des Nations.