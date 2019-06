Affaire Neymar : Bientôt une nouvelle vidéo ?

Ci-après le classement UEFA des clubs au 05 juin 2019 :

A l’issue de l’exercice européen, l’instance dirigeante du football européena rendu public ce mercredi son nouveau classement des meilleures équipes du « Vieux Continent ». A lire aussi >> LDC UEFA : Liverpool sur le podium des clubs les plus titrés ! Sans surprise, c’est, récent lauréat de la plus prestigieuse des compétitions de clubs, qui trône désormais sur le classement de l’UEFA pour la première fois depuis 14 ans. Le club de la Mersey détrône ainsi lequi trustait la première place européenne depuis quatre saisons. Les coéquipiers de la super star sénégalaise,, devancent ainsi(2ème), brillant vainqueur de laface à Arsenal ( 4-1 ), ainsi que lequi pointe à la 3position. A lire aussi >> Ligue des Champions UEFA: les 23 africains sacrés ! Au pied du podium, on retrouve l', demi-finaliste de laainsi que les Gunners d', finalistes malheureux de laetsuivent de près, respectivement à la sixième et à la septième position, juste devant le, leet enfin le1) Liverpool : 30.000 points 2) Chelsea : 30.000 points 3) FC Barcelone : 29.000 points 4) Ajax Amsterdam : 27.000 points 5) Arsenal : 26.000 points 6) Tottenham : 26.000 points 7) Manchester City: 25.000 points 8) Real Madrid : 24.000 points 9) FC Porto : 23.000 points 10) FC Valence: 23.000 points – 1) Real Madrid (ESP) 146.000 points – 2) FC Barcelone (ESP) 138.000 points – 3) Bayern Munich (ALL) 128.000 points – 4) Atlético de Madrid (ESP) 127.000 points – 5) Juventus (ITA) 124.000 points – 6) Manchester City (ANG) 106.000 points – 7) Séville FC (ESP) 104.000 points – 8) Paris Saint-Germain (FRA) 103.000 points – 9) Arsenal (ANG) 101.000 points – 10) FC Porto (POR) 93.000 points – 11) Liverpool (ANG) 91.000 points – 12) Chelsea (ANG) 87.000 points – 13) Borussia Dortmund (ALL) 85.000 points – 14) AS Roma (ITA) 81.000 points – 15) Napoli (ITA) 80.000 points – 15) Shakhtar Donetsk (UKR) 80.000 points – 17) Tottenham (ANG) 78.000 points – 17) Manchester United (ANG) 78.000 points – 19) Zenit (RUS) 72.000 points – 20) Ajax Amsterdam (PBS) 70.500 points