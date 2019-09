Affaire Neuer - Ter Stegen : Le Bayern Munich menace de ne plus envoyer de joueurs

1. Né et grandi à Bissau

2. Une famille de footballeurs

3. Il aurait pu évoluer au… Real Madrid !

🎙 [SPORT] | Ansu Fati’s father: “Madrid offered more money but Barça offered a better project” 🔊 Bori Fati: “I had an offer from Madrid which was for a lot of money. But Albert Puig came and told me they were from Barça and had a project. In a few years I saw what they meant”. pic.twitter.com/UyWOBfuBYx — BarçaTimes (@BarcaTimes) 26 août 2019

4. Surclassé de 3 ans

5. Plus précoce que Lionel Messi

6. Les records tombent un par un !

7. Eto'o, Xavi... Les légendes du Barça en pincent pour lui

8. Son agent s'appelle... Messi

9. Il coûte déjà très cher...

10. Courtisé par… l’Espagne !

a pour nom complet. L'attaquant a vu le jour le 31 octobre 2002 à, en, avant de quitter son pays natal pour l'à l'âge de six ans. C'est à, une commune de la province de, qu'il arrive avec sa famille et retrouve son père,, qui commençait à y travailler comme employé municipal.Le père d'Anssumane Fati,, rêvait de devenir footballeur professionnel.l'épatait balle au pied dès ses 6 ou 7 ans, mais c'est, l'aîné, aujourd'hui dans l'équipe réserve du FC Barcelone, qui se fait remarquer le premier en intégrant le FC Séville. Ansu cherchera à l'imiter. Mais non retenu à Séville, il signera dans le club voisin d'Herrera. Un an plus tard, il rejoindra finalement les Blanquirrojos.L'ascension d'Ansu Fati est rapide. Repéré par leet le FC Barcelone, le gamin intègre la Masia à l'âge de 9 ans. "Le Real Madrid proposait plus d’argent que le Barça. Mais nous avons choisi Barcelone, parce que les Barcelonais sont venus jusque chez nous avec le contrat et m’ont convaincu", expliquera son père à la Cadena COPE.Au Barça depuis 2012, Anssumane Fati y passe par toutes les équipes de jeunes, et notamment la Juvenil A (équivalent des U19) dans laquelle il est donc surclassé. La saison dernière, le jeune ailier s'illustre en, la Ligue des Champions des moins de 19 ans, avec 4 buts et 3 passes décisives en 9 apparitions. Depuis, il est passé directement chez les pros sans passer par l'équipe réserve !Le 25 août 2019, Ansu Fati devient le plus jeune joueur à évoluer en championnat d'Espagne depuis 78 ans. Six jours plus tard, sur le terrain d', le prodige inscrit son premier but en, avant d'en ajouter un deuxième le 14 septembre, face au. Il ne lui aura fallu que 3 matchs pour atteindre ce total, contre 13 à un certain Lionel Messi !Depuis le début du 21eme siècle, Ansu Fati est devenu le joueur le plus jeune à marquer et délivrer une passe décisive dans un même match de, à 16 ans et 318 jours, mais aussi le plus jeune joueur de l'histoire de la Liga à inscrire un but au, le plus jeune joueur de l’histoire à compter deux buts en Liga et enfin le plus jeune à porter le maillot du Barça depuis 1941. Et d'autres records pourraient encore tomber...Si Lionel Messi, blessé en ce début de saison, a apprécié en connaisseur les débuts fracassants d'Ansu Fati en Liga, la star argentine n'est pas la seule à les saluer. "Je regarde tous les matchs du Barça. Je crois que même Dieu ne sait pas ce qui nous attend avec Fati, a déclaré. Il est très fort, il a deux paires de couilles, beaucoup de personnalité, je lui souhaite le meilleur et surtout j’espère qu’il n’aura pas de blessures qui risquent de le freiner.", autre légende blaugrana, prédit le meilleur au jeune ailier : "S’il n’y a pas de problèmes, on est face à un footballeur qui peut marquer une époque. Le nouveau Messi ? Ce sont de grands mots. Mais il peut être un footballeur de taille mondiale, oui."Depuis quelques mois, le principal conseiller d'Ansu Fati porte un nom illustre : Messi. En l'occurrence, frère de qui vous savez. De quoi renforcer les liens avec la star argentine, mais aussi à nourrir les soupçons de conflit d'intérêt.Conscient de détenir un crack absolu, le FC Barcelone a fait signer à Ansu Fati un contrat longue durée, courant jusqu’en 2022 et assorti d'une clause libératoire de. Une nouvelle proposition pourrait rapidement arriver sur sa table, à en croire divers médias catalans. Une prolongation de cinq ans assortie d’une prime à la signature deet d'un salaire évolutif serait presque actée.Pour quelle équipe nationale jouera Ansu Fati ? Le joueur de 16 ans pourrait naturellement attendre une convocation desde, mais de l'aveu même de son père l’adolescent privilégie plutôt une autre option : embrasser la cause de son pays d’adoption, l’, et disputer avec la Rojita la prochaine Coupe du Monde des moins de 17 ans, qui aura lieu du 26 octobre au 4 novembre 2019 au Brésil.