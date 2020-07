Affaire de la sextape : un procès demandé pour Benzema par la justice

"Je ne demandais pas d'augmentation, ni quoi que ce soit. Je demandais juste si l'aventure continuait ou pas, a-t-il expliqué dans des propos relatés par L’Équipe. On ne savait pas me le dire. Je n'ai pas d'amertume car grâce à eux je suis ici et super heureux. Mais je ressens une incompréhension. Déjà, la saison précédente, ils avaient recruté (Ciprian) Tatarusanu sans même m'en parler. La saison qui a suivi, j'étais en alerte, comme vous l'imaginez. J'avais demandé, en janvier-février, ce qu'ils comptaient faire avec mes gardiens et j'en profitais pour glisser accessoirement :''Qu'est-ce qu'on fait, puisque je suis en fin de contrat ?'' Je n'avais pas de réponse.

"Très sincèrement, je ne sais pas pourquoi je n'avais aucun retour du club, a continué Coupet. On a la discussion avec Lyon le lendemain de mon rendez-vous ici, et j'avais donné ma parole. C'était réglé. On a fait un audit plus qu'un rendez-vous. En plus, c'était une visio-conférence. Ça m'a déçu aussi, il n'y a jamais eu moyen de se voir en face-à-face. Je ne sais pas pourquoi....". Estimant que cette situation s'apparente à "un manque de considération", l'ancien gardien emblématique de l'OL a reconnu qu'il se serrait bien vu dans le costume d'un Joël Bats, sur la durée. Mais il reconnait aussi que sa relation avec l'entraîneur Rudi Garcia n'était pas fluide.