Adriano retourne au Brésil

On connait désormais les rôles que jouerontetau sein de la. Intégrés la semaine écoulée par le présidentau sein de l’organigramme de l’instance panafricaine, les deux mastodontes du football africain auront la fonction de « collaborateurs officiels de la CAF ». Comme l’affirme RFI ce mardi, le légendaire canonnier des Lions Indomptables,, sera chargé des relations avec les fédérations et les confédérations de football. L’ancienne idole du FC Barcelone aura pour mission de jouer l’intermédiaire entre le président de la CAF et les différentes fédérations du continent africain. Quant à l’illustre capitaine des Eléphants,, il occupera le poste de conseiller chargé de l’amélioration du statut du footballeur africain. L’Ivoirien sera amené à collaborer régulièrement avec les organes qui encadrent le football africain à savoir la(Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels) ainsi que les autres partenaires à l’amélioration de la situation du sport-roi à travers le Continent-mère. Il convient de noter queprécise que les deux joueurs seront également rémunérés au même titre que les employés de la Confédération Africaine de Football.