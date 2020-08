Adéoti file en Norvège, Poté reste en Turquie

Emile Heskey urges Salah to stay at Liverpool amid exit rumours - https://t.co/quVBrrZdTf — natheer hussein (@nathirhussein) August 5, 2020

🗣 Heskey: "Liverpool winning the Premier League is a tall order as Man City have the best squad. "They've always got someone who can step into the team and do what the manager wants. "If Liverpool take Salah, Mane or Firmino out, it's not quite the same." Agree? 🤔 pic.twitter.com/StjLAcahnj — Goal (@goal) September 23, 2019

Emile Heskey: “Salah and Mane won’t want a rest and Liverpool shouldn’t give them one. They’ve played a lot of football over the past few seasons, but as a player, you want to be playing as much as possible.” 💪🔴 pic.twitter.com/SjBKGLc7dA — Anfield Watch (@AnfieldWatch) October 12, 2019

Passé par Liverpool entre 2000 et 2004, l'ancien attaquant Anglais suit l'actualité des Reds. Il a loué les qualités de l'Egyptien, dans une interview accordé à ON Time Sports. « Salah est un joueur très important pour l’équipe. S’il n’est pas dans le coup, vous constaterez que Liverpool perd beaucoup de ses forces à l’avenir. Tout le monde sur le terrain a besoin de lui, il marque et crée des buts. Firmino et Mane jouent bien en présence de Salah. C’est une grande partie de la force de l’équipe et des trophées qu’elle a remportés », a-t-il déclaré. Heskey espère d'ailleurs que le Pharaon reste à Liverpool pour que le club puisse remporter plein de titres. A lire aussi >> « Sadio Mané et Mohamed Salah sont deux joueurs explosifs »