Adebayor, Bony, Moukandjo, Mulumbu… ces stars africaines sans club !

En Ligue 1 et en Liga, le dossier Neymar est au centre de toutes les discussions. En Italie, on guette l’avenir du meneur du PSG, la Juventus étant prête à jouer les trouble-fêtes, mais c’est bien le cas de Mauro Icardi qui intéresse nos voisins transalpins. Mis au ban par l’Inter Milan depuis février dernier et sous contrat jusqu’en juin 2021, l’attaquant argentin a été de nouveau poussé dehors par les dirigeants milanais cet été. Mais à une semaine de la fin du Mercato, l’ancien capitaine des Nerazzurri est toujours présent dans l’effectif d’Antonio Conte et ce n’est pas près de changer ! Il a d’abord hérité du n°7 après avoir été dépossédé de son habituel 9 avec l’arrivée de Romelu Lukaku. Mais il a surtout fait le choix de ne pas répondre positivement aux différentes approches de club. L’AS Monaco a bien tenté sa chance mais les yeux étaient surtout rivés vers la Juve et Naples. L’ultimatum lancé par le club napolitain expire dans 48h et d’après Tuttosport, il ne devrait pas y avoir d’avancées positives dans ce dossier. Malgré la menace de ne pas jouer pendant encore 6 mois, Icardi compte prouver à Conte son implication dans le projet milanais.