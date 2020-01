Adama Niane (Charleroi, ex-Troyes) prêté à Ostende (officiel)

Le sélectionneur de la Guinée, Didier Six, a rencontré Bouna Sarr en marge d'OM-Angers afin de lui proposer de rejoindre le Syli national.

Didier Six : « Il ne faut pas que ait des regrets »

Sarr a déjà dit non

Déjà évoquée par le passé, l. Pas plus tard que samedi dernier, le sélectionneur du Syli national,avec le joueur, suspendu pour l'occasion. S'il se dit très satisfait de cette entrevue, le coach, interrogé par nos confrères du Phocéen, est conscient que la décision appartient à l'intéressé. « Je lui ai dit que j'étais en train de construire un groupe avec la Guinée, que j'avais besoin de lui sur mon côté droit et qu'il était celui qu'il me fallait.. » C'est en tout cas le moment de trancher, selon l'ancien ailier des Bleus. « Il aura 28 ans dans quelques semaines, et je pense qu'il sait qu'il va devoir prendre une décision. Personnellement, je lui propose de jouer la CAN et peut-être une Coupe du Monde. Est-ce que l'équipe de France peut lui proposer ça ? Je ne sais pas. La décision lui revient à 100 %. »Bien entendu, la polyvalence de Bouna Sarr serait un atout aux yeux du sélectionneur., car je vivais à Metz lorsqu'il a débuté et je pense que cette position défensive lui convient parfaitement. Il voit le jeu arriver, il va vite, il est agressif, il a toutes les qualités pour jouer à cette place. C'est ce qu'il fait avec succès, d'ailleurs, avec l'OM », estime Didier Six. « Après,. Il en fait partie, mais il n'est pas tout seul. Il peut vivre une expérience internationale, et il ne faut pas qu'il ait de regrets à ce niveau-là quand il arrêtera sa carrière », a ajouté le coach, avant de conclure : « On s'est donné des points de rendez-vous et je reviendrai vers lui parce que j'ai vraiment envie qu'il vienne. Je suis en train de construire quelque chose de costaud avec la Guinée, à moi de tout faire pour que Bouna nous rejoigne. »Cela ne paraît pas gagné d'avance,. « J’ai pris une décision ferme, décision que je n’avais pas prise et qui apportait un peu de confusion. J’ai fait un choix définitif, je veux, j’aimerais, je souhaiterais jouer pour l’équipe de France. C’est clair. Il y aura des déçus du côté du continent africain, mais j’assume mes choix et je n’ai pas peur de le dire », avait déclaré le latéral (ou milieu de terrain) droit de l’OM, à La Provence fin 2018.. Ils sont encore plus sollicités que moi, ils reçoivent plein de coups de fil du pays, de la famille, qui poussait pour que j’opte pour le Sénégal avant la Coupe du Monde. Ce n’est pas facile pour eux, mais ils savent que la décision me revient ; ils ne m’ont jamais mis la pression, ils ont toujours respecté mes choix et on a souvent pesé le pour et le contre ensemble. Que je joue pour la Guinée, le Sénégal ou la France, il n’y aurait pas eu de conflit… », avait ajouté le joueur de couloir, qui avait été contacté par le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé avait le Mondial 2018.