Accord trouvé pour la reprise de l’entraînement en Liga

« On fait en sorte que cela se passe bien. Le temps est bon et même si la famille nous manque ça va. Nous sommes dans de bonnes conditions. Ils font tout pour que nous nous sentions en sécurité. Je suis avec mon épouse et mon fils. Et on fait en sorte d’être créatif. On doit toutefois respecter un couvre-feu entre 20 heures et 6 heures du matin. Ils nettoient et désinfectent les rues. On se doit d’être positif car certains vivent dans des conditions bien plus difficiles que nous », a indiqué l'attaquant des Léopards dans une déclaration faite à la RTBF. « Le matin nous avons un temps de prière avec mon église via l’application ‘zoom’. Puis je vais jouer avec mon fils. La plage n’est pas très loin, sinon nous jouons dans le jardin. Je passe du temps avec mon épouse. Nous essayons d’être créatifs. On lit, on écrit… Et puis je m’entraîne bien sûr avec l’équipe via Zoom. A 17h30 », a-t-il ajouté. Mpoku joue avec son club le titre de championnat Emirati avant que l'exercice soit suspendu à cause du Covid-19. A lire aussi >> Paul-José Mpoku quitte le Standard pour les Émirats et Al-Wahda (officiel)