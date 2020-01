Accord trouvé entre Olivier Giroud (Chelsea) et la Lazio

Gérard Lopez a conforté Christophe Galtier et a pointé ses joueurs du doigt après la défaite face à Epinal.

Galtier ira au bout de son contrat

Sondé par L'Equipe après l'échec de son équipe à Épinal (1-2), en 8es de finale de la Coupe de France,et pointe la responsabilité des joueurs.« Il est clair que nous ne sommes pas dans une bonne dynamique. Un coach a une responsabilité dans le management du groupe et pour amener des résultats. Mais je note que c'est aussi le même coach qui nous a menés à la 2e place de L1 la saison passée. Ce qui est certain, et je dis ça pour ceux qui penseraient autrement, c'est que j'ai l'intention qu'il aille jusqu'au terme de son contrat (juin 2021). Rendre visite aux joueurs ? Je l'ai déjà faitJ'ai clairement exprimé mon mécontentement et ma colère. Et mon absolue conviction que la responsabilité se trouve sur le terrain et dans le vestiaire. », a-t-il tancé. «. Je me suis beaucoup battu pour ce club dans des moments difficiles. Ce n'est pas pour accepter que des gens n'en fassent pas autant », a encore tonné Gérard Lopez.