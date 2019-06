Accord Kostas Manolas (AS Rome) - Naples

« C’est une fierté pour moi d’être là, j’ai dû mal à réaliser, je tremblais quand j’ai reçu l’appel téléphonique du coach. Belmadi m’a appelé, il disait qu’il croyait en moi pour apporter un plus à l’équipe, je dois apporter toute mon expérience mon état d’esprit et ma combativité », a expliqué le nouveau attaquant algérien et il ajoute «Mais dès que j’ai commencé dans le groupe j’ai réalisé que je suis bel et bien en sélection. Je suis fier, j’espéré apporter un plus à l’équipe », a déclaré l'attaquant de Montpellier à la FAF. « J’avais l’espoir d’être dans les 23 car j’étais pré-sélectionné. Quand j’ai vu la liste c’était un peu court par rapport à ma qualification, je n’avais pas perdu espoir, j’ai commencé à travailler, pour être prêt, maintenant Hamdoullah, je suis avec le groupe qui ira en Égypte », a-t-il souligné. « Le groupe va bien, on s’étend bien il y a de très grand joueurs, des joueurs qui travaillent bien. Le coach est proche des joueurs, ça c’est important pour tenter d’aller au bout », indique-t-il et d’ajouter « Je connais les joueurs de l’EN qui sont passés en Ligue 1 française et d’autres qui évoluent aussi en France. Il y ‘a des joueurs qui sont connus à l’image de Mahrez ou Brahimi. Je suis content d’être avec eux surtout qu’ils m’ont bien accueillis », a-t-il poursuivi. Évoquant son état de forme, l’attaquant de Montpellier a précisé , « Je suis à 80% de ma forme car c’est mon premier entrainement et j’ai fait un long voyage aussi, de Paris jusqu’à Doha. Je pense qu’en fin de semaine je serai à 100% physiquement». A lire aussi >> CAN 2019 - Algérie : Andy Delort intègre la liste des 23 (officiel)