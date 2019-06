Accord entre l'OL et les Spurs !

Au lendemain de la sortie de Jean-Michel Aulas, la presse anglaise annonce qu’un accord a été trouvé entre l’Olympique Lyonnais et Tottenham pour le transfert de Tanguy Ndombélé. L’international français s’engagerait pour cinq ans contre 72 millions d’euros.

Encore une belle plus-value pour l'OL



Tottenham have agreed a club-record fee with Lyon worth around £65m for midfielder Tanguy Ndombele, Sky Sports News understands.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) 25 juin 2019

On dit souvent de Jean-Michel Aulas qu’il est un fin négociateur et le président lyonnais continue de solidifier sa réputation. Présent en conférence de presse mardi afin de présenter Jean Lucas, « JMA » avait lancé un appel aux clubs désireux de s’attacher les services de Tanguy Ndombélé. « Il faudrait des propositions substantielles pour avancer sur le dossier Tanguy Ndombélé, qui est demandeur. » Le cri du cœur d’Aulas a visiblement été entendu. Si dans la soirée, des propositions de l’ordre de 60 et 70 millions d’euros ont été avancées par RMC Sport et Téléfoot, la presse anglaise va plus loin ce mercredi matin. D’après Sky Sports,La somme déboursée par le club londonien ferait de l’international français le joueur le plus cher de l’histoire des Spurs.Nos confrères anglais avancent même que Ndombélé va passer sa vitesse médicale dans les prochains jours avant de signer un contrat de cinq ans avec le dernier finaliste de la Ligue des Champions. Approché par la Juventus Turin qui a finalement jeté son dévolu sur Adrien Rabiot ou par le PSG,« C’est vrai, Tottenham est une grande équipe, un grand club. Ils ont fini à la 4e place de finale leur championnat, ils ont été finalistes de la Ligue des Champions, avait-il déclaré sur TF1. Quel joueur ne serait pas intéressé par un grand club ? » Après Ferland Mendy, c’est donc un nouveau jeune joueur cadre qui va quitter l’OL cet été et permettre aux dirigeants lyonnais de réaliser une belle plus-value.Encore une belle trouvaille de Florian Maurice.