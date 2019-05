Accord entre l’Inter Milan et Edin Dzeko ?

D’après Sky Sport Italia, l’Inter Milan et Edin Dzeko sont tombés d’accord sur un contrat de trois ans et une arrivée durant l’été.

L’AS Roma joue dimanche sa qualification pour la Ligue des Champions avec l’Atalanta Bergame, le Milan AC et l’Inter Milan. Cette rencontre contre SPAL marque les adieux de Daniele De Rossi à la Louve mais le capitaine romain n’est pas le seul à vivre ses dernières heures dans la capitale italienne. D’après Sky Sport Italia, Edin Dzeko ne sera plus l’attaquant de la Roma la saison prochaine et son transfert vers l’Inter Milan est quasiment bouclé. Ce n’est pas une surprise puisque l’intérêt des Nerazzurri pour le buteur bosnien remonte à quelques mois. Selon nos confrères italiens,Sous contrat jusqu’en juin 2020, Dzeko n’était plus vraiment désiré à Rome après une saison plus compliquée (14 bus en 39 matchs) que les trois autres (73 buts en 139 matchs).- 42 millions d’euros d’après Transfermarkt – et à un an du terme du contrat, ils n’ont pas voulu prendre le risque de voir l’ancien Citizen partir libre. Il reste encore à l’Inter Milan et à la Roma à se mettre d’accord sur l’indemnité du transfert. En tout cas entre Romelu Lukaku (Manchester United) et Edin Dzeko, l’Inter Milan semble avoir fait son choix.