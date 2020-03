AC Milan : Rangnick s’éloigne

Plusieurs clubs de Premier League seraient partants pour annuler la saison et repartir de zéro... même si cela a pour conséquence de priver Liverpool du titre https://t.co/JpcYFywDRz pic.twitter.com/DRhYmcdQmt — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 27, 2020

Plus rien ni personne ne semble capable d’empêcher la redoutable armada des "Reds" de décrocher le sacre en Premier League . Plus rien ni personne, sauf peut-être... le! En effet, une information glaçante pour les supporters deest relayée ce weekend par. D’après le très sérieux quotidien français, l’hypothèse d’une annulation de laserait sérieusement évoquée par plusieurs acteurs du football britannique. Inimaginable il y a peu, ce scénario plomberait le club de la Mersey, qui a le titre à portée de main et attend ce sacre historique depuis 30 ans ! A lire aussi >> Les dossiers OFC: Foot vs Coronavirus, pronostic vital engagé Il convient de noter que dans les faits, le championnat anglais n’a pas encore été annulé. Toutefois, laa annoncé cette semaine que les résultats des équipes de toutes les divisions amateures seraient rayés. L’ampleur de la pandémie dulaisse planer la possibilité d'une "année blanche" en première division également !affirme ainsi que plusieurs écuries du championnat anglais souhaiteraient ce scénario, et ce, malgré le tort causé à. «», a notamment déclaré un porte-parole d’un club, sans dévoiler son identité, dans des propos repris par le média français.apporte également une précision de taille: pour être validée, cette option nécessite l’accord dedesclubs de première division anglaise. Il reste donc à savoir si les "Reds" trouveront des alliés dans les semaines à venir...