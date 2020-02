AC Milan : Maldini sur le départ ?

Paolo Maldini pourrait quitter son poste de dirigeant au sein de l'AC Milan en fin de saison selon le Corriere dello Sport.

L’avenir de Maldini lié à celui de Pioli ?

Le passage de Paolo Maldini à l’AC Milan en tant que dirigeant risque d’être beaucoup moins long que celui de joueur. À en croire ce que rapporte le Corriere dello Sport dans son édition de mardi, l’ancien défenseur serait prêt à délaisser son poste à l’issue de la saison en cours.Les deux hommes ont des visions complètement différentes sur la trajectoire que les Rossoneri doivent emprunter pour revenir sur le devant de la scène et ce point de discorde pousserait Maldini à jeter l’éponge et abandonner les fonctions qu’il occupe depuis un an et demi.Concrètement, Maldini et Gazidis ne sont pas d’accord sur la question qui concerne le futur coach du Milan. Le premier nommé (ainsi que Zvonimir Boban) préférerait garder Stefano Pioli. Quant au second, il chercherait à attirer l'Allemand Ralf Rangnick à San Siro pour restructurer totalement le secteur sportif du club.C’est ce qui aurait conforté Gazidis dans l’idée qu’un nouveau changement est nécessaire. Maldini désapprouve et c’est pourquoi il songe donc à tourner définitivement la page milanaise.