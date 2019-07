Mercato: l'AC Milan va tenter la star du Real Madrid

19

Les Lions Indomptables ont participé à leur 19Coupe d’Afrique des Nations, la deuxième en terre égyptienne après celle de 2006. Comme à cette édition-là, les Camerounais sortent au second tour de la compétition, après avoir été invincibles durant la phase de groupes.Quatre, c’est le nombre de matchs disputés par la sélection camerounaise au cours de cette compétition, mais aussi le nombre de buts inscrits par les joueurs qu’entrainait Clarence Seedorf. Après les deux réalisations de Yaya Banana et Stéphane Bahoken face à la Guinée Bissau (2-0) lors de la première journée, les coéquipiers de Choupo-Moting ont remis ça en huitièmes de finale avec deux buts signés Stéphane Bahoken encore, et Clinton Njie.Invaincus durant la phase de groupe où ils ont terminé à la deuxième place grâce à une victoire et deux matchs nuls, les Camerounais ont encaissé 3 buts lors du seul match des huitièmes de finale contre le Nigeria. Une mauvaise soirée pour un André Onana impuissant face à un Ighalo auteur d’un doublé avant d’être passeur pour Iwobi qui achevait ensuite les Lions.Très agressifs dans les duels, les Camerounais ont pris au total 8 cartons jaunes dans cette compétition. Notamment contre le Bénin où Oyongo, Faï Collins, Zambo Anguissa et Arnaud Djoum ont tous écopé d’un avertissement.Comme lors de la CAN 2017 où Michaël Ngadeu avait terminé la compétition avec 2 buts à son actif, cette année, Stéphane Bahoken, le meilleur scoreur camerounais de la CAN aura également marqué à deux reprises. D’abord face à la Guinée Bissau en ouverture de la compétition dans le groupe F, et enfin contre le Nigeria en huitièmes de finale.: André Onana: Joskym Dawa – Faï Collins – Ambroise Oyongo – Jean-Armel Kana-Biyik – Gaëtan Bong – Yaya Banana – Michaël Ngadeu: Georges Mandjeck – Arnaud Djoum – André Zambo Anguissa – Pierre Kunde: Eric-Maxim Choupo-Moting – Olivier Boumal – Karl Toko Ekambi – Clinton Njie – Stéphane Bahoken – Christian Bassogog – Jacques Zoua.