AC Milan : L'anecdote de Pioli sur le comportement d'Ibrahimovic

Indésirable à la Juventus où le nouveau coach Andrea Pirlo ne compte pas sur lui, Blaise Matuidi va changer de club, de championnat et de continent. D’après RMC Sport, un accord a été trouvé entre le club turinois et la franchise américaine pour un transfert. Tous les détails ont été réglés et le deal sera effectif une fois que le joueur aura passé sa visite médicale. Celle-ci est programmée dans les prochaines heures à Paris. Aux États-Unis, Matuidi retrouvera son ancien coéquipier au PSG, en l’occurrence David Beckham. Ce dernier étant le propriétaire de ce jeune club. Un contrat de trois ans attend l'enfant de Kinshasa Outre-Atlantique. A lire aussi >> Mercato: Agnelli répond à la rumeur Cristiano Ronaldo au PSG Neymar n’est pas prêt de quitter Paris. Il avait envisagé de le faire par le passé, mais désormais ce n’est plus le cas. L’attaquant brésilien a bien l’intention d’honorer son contrat au sein du club de la capitale, et il le fera avec joie si l’on en croit les révélations faites par L’Equipe. La star auriverde est aujourd’hui « heureuse » au PSG, au point où un come-back au FC Barcelone ne l’intéresserait plus. Pendant longtemps, Neymar avait fait pression sur ses responsables franciliens afin de retourner en Catalogne. Il s’était même confié à certains de ses coéquipiers au club. Aujourd’hui, son discours diffère totalement. « Il ne parle plus du tout d’un part », assure le quotidien français, en précisant également que la relation avec Leonardo, le directeur sportif du club, s’est aussi améliorée. Les deux hommes étaient partis du mauvais pied ensemble, mais à présent tout est fluide entre eux et il y a une satisfaction mutuelle de ce que l’autre apporte au club.Florentino Pérez, le président du Real, avait suggéré il y a quelques semaines que son club restera calme durant le mercato en cours. Mais, on n’est pas obligé de le croire sur parole. Suite à l’élimination prématurée connue en Ligue des Champions, les Merengue pourraient en effet être tentés de s’offrir des renforts. Selon le site italien Sport Mediaset, leur principale cible aujourd’hui se nommerait Paulo Dybala. Le prodige argentin de la Juventus n’a toujours pas prolongé au sein de son club et les Madrilènes pourraient en profiter pour l’attirer à Bernabeu. Dybala (26 ans) fait partie des tous meilleurs joueurs en Europe. L’enrôler ne serait pas aisé, surtout que la Vieille Dame n’a aucun besoin de vendre actuellement. Cela étant, les champions d’Espagne pourraient réussir leur coup en proposant aux Turinois deux de leurs joueurs échange. L’Allemand Toni Kroos et le milieu espagnol Isco sont les éléments susceptibles d’être mis dans la balance pour la réalisation de ce deal. La valeur de ce duo est estimée à 100M€ minimum. De quoi faire céder les responsables juventini ? Le doute est permis. A lire aussi >> Mercato : le Real Madrid aurait des vues sur Zambo Anguissa Ne faisant plus partie des premiers choix de Pep Guardiola à Manchester City, Bernardo Silva pourrait être tenté par un départ cet été. L’international portugais ne devrait pas manquer de courtisans. Le quotidien anglais The Telegraph indique que le FC Barcelone se serait déjà positionné pour mettre la main sur l’ancien monégasque. Il s’agit de l’une de leurs vieilles cibles et les Blaugrana seraient aujourd’hui enclins à matérialiser l’intérêt qu’ils lui portent. Ils songeraient notamment à intégrer un de leurs joueurs dans le deal afin de parvenir à leurs fins et convaincre City de libérer son sociétaire. Ce joueur pourrait être l’arrière portugais, Nelson Semedo. L’ex-benfiquiste plait au manager des Eastlands, Pep Guardiola. Affaire à suivre…A lire aussi >> Mercato : Aïssa Mandi courtisé par le FC Barcelone Le FC Valence compte se séparer de plusieurs de ses cadres. La direction et le propriétaire Peter Lim envisagent de faire le ménage pour amener une dynamique nouvelle au sein du vestiaire. Deux joueurs, et non des moindres, sont déjà en instance de départ. Il s’agit de Dani Parejo, le capitaine de l’équipe, et de Francis Coquelin, le milieu de terrain français et qui fait partie des tauliers de cette formation. Une véritable révolution. Parejo et Coquelin vont bouger, mais ils ne devraient pas faire de long voyage pour leur future destination. Le duo s’apprête à rebondir au sein de l’équipe voisine de Villarreal. Avec le Sous-Marin Jaune, ils pourraient continuer à évoluer dans un championnat qu’ils connaissent parfaitement mais aussi disputer la Ligue Europa. Villarreal, 5e du dernier exercice de la Liga, étant qualifié pour cette compétition, contrairement à Valence.