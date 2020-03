AC Milan : Boban en remet une couche

Cruelle désillusion pour les joueurs notamment Trésor Mputu. L'attaquant des Corbeaux a fait part de sa tristesse après cet échec via Facebook. Le joueur de 34 ans a confié avoir vécu "le moment le plus triste" de sa carrière. "Je peux dire que c’est le moment le plus triste de ma carrière, la douleur est très grande car on savait qu’on pouvait y arriver, on savait qu’on avait les conditions pour aller plus loin, pour faire l’histoire… mais ce n’était pas pour cette fois-ci...Difficile de trouver la force pour vouloir à nouveau jouer au football, mais je suis sûr que Dieu me donnera assez de force pour affronter n’importe qui, donc je ne cesserai jamais de remercier Dieu, parce que je sais que ton chemin est bien meilleur que le mien". a écrit Mputu. L'attaquant international congolais a vu son rêve de remporter une deuxième coupe en Ligue des Champions africaine avec le TPM stoppé par le club marocain. Mais malgré la déception, le joueur emblématique du club, n'a pas caché sa joie de jouer pour Mazembe. "Très heureux de faire partie de cette équipe #TPM , je suis fier de tout le monde, ils ont interrompu notre rêve mais ne l’ont pas enlevé de notre tête ni de cœurs Je suis TP Mazembe toujours".a ajouté Mputu. A noter que la direction du club congolais a décidé de limoger Pamphile Mihayo, quelques heures après cette élimination. Le technicien congolais a été remplacé par le franco-serbe Drazen Cvetkovic, nommé en janvier dernier en tant que directeur technique.A lire aussi sur Orange Football Club >> TP Mazembe : Pamphile Mihayo viré, Drazen Cvetkovic nommé