AC Ajaccio : Matteo Tramoni prolonge jusqu’en 2021

Dans les deux matchs avancés de ce mercredi soir en Ligue des Champions, l’Ajax Amsterdam a été battu par Chelsea (0-1), tandis que Leipzig a dominé le Zenit Saint-Pétersbourg (2-1).

Sabitzer offre la victoire à Leipzig avec un but magistral

Avant d’entrer sur le terrain ce mercredi, Lille et Lyon avaient forcément un regard sur les matchs de leurs groupes. Dans le groupe du LOSC,. Invaincu depuis le début de la saison, le club néerlandais a été bougé comme rarement par les hommes de Frank Lampard, auteurs d’un match référence sur la scène européenne. Malgré la domination adverse, l’Ajax s’est créé les meilleures occasions, avec un but refusé à Promes pour un hors-jeu microscopique (35eme), et une tête d’Alvarez sur le poteau (59eme). C’est en toute fin de partie que Chelsea a trompé Onana.Pourtant, le club allemand a concédé l’ouverture du score sur une jolie demi-volée de Rakitskiy aux 20 mètres (25eme). Laimer, qui avait vu le gardien adverse repousser sa tentative sur la barre en début de rencontre, a égalisé en début de deuxième période d’un tir croisé (25eme) après un joli mouvement collectif. Et c’est finalement Sabitzer qui a offert la victoire au RBL. L’ailier autrichien a inscrit l’un des buts de l’année en Ligue des Champions , en enchaînant contrôle poitrine et frappe flottante dans la lucarne opposée (59eme).Raison de plus pour ramener un résultat de Lisbonne pour les hommes de Rudi Garcia…