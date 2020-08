🔴Officiel: Eric Abidal et le Barça se séparent d’un commun accord !

Juventus, incidente stradale per Arthur: era positivo all'alcol-testhttps://t.co/Rh5qCGB4Rl — skysport (@SkySport) August 17, 2020

Depuis l’officialisation de son départ à la Juventus Turin, le milieu de terrain international brésilien(24 ans, 17 sélections) ne cesse de faire parler de lui, mais toujours pas pour ses performances footballistiques. En effet, et après ses récents conflits avec la direction catalane , le fantasque auriverde vient d’être victime d’un accident de la circulation alors qu’il conduisait sous l'emprise d'alcool ! L’information a été révélée ce mardi 18 août par le quotidien catalanqui affirme que le jeune joueur avait été testé positif au test d'alcoolémie (0,55 mg/litre d'air expiré) alors que la loi exige une alcoolémie en dessous de 0,50 mg. L’ancienne idole deaurait perdu le contrôle de sadans un accrochage qui n’a fait aucun blessé. Son bolide aurait heurté un trottoir avant de finir sa course dans un lampadaire. Le passager qui l'accompagnait serait légèrement blessé et le joueur sera poursuivi en justice par la police.Il convient de rappeler que l’enfant terrible du football brésilien, absent lors de la déroute de ses partenaires face au(2-8) en Ligue des Champions, a récemment refusé de terminer l'exercice 2019/2020 sous la tunique blaugrana. Alors qu’il sera officiellement bianconero le 1er septembre prochain contre la coquette somme de, le joueur de 24 ans a notamment décidé de ne plus participer aux entraînements collectifs de son club. Il s'était même vu refuser l'entrée auet avait notamment effectué une virée aula semaine écoulée. >> FC Barcelone: Virée au Brésil, refus de s'entraîner... Arthur Mélo encourt de graves sanctions !