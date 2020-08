Abha : examens au genou pour Firas Chawat

Lundi (17h), son club, Abha Club sera opposé à Al Chabab. Mais l'ancien avant-centre du Club Sportif Sfaxien est d'ores et déjà certain de manquer ce match.Selon un premier diagnostic, il pourrait s'agir d'une contracture au genou. Abha, 9e au classement avec 33 points, est entrainé par le Tunisien Abderrazak Chebbi.Deux autres joueurs tunisiens évoluent dans ce club: les milieux de terrain Saâd Beguir et Karim Awadhi.Depuis son arrivée à Abha, Chawat n'a réussi qu'un seul but.