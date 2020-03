CAF: le Marocain Abdelmounaïm Bah nommé secrétaire général

Le Brésilien Rivaldo, ancien joueur de Barcelone, s'en est pris aux partenaires de Lionel Messi ce mardi.

Messi souffrirait de l’absence de Suarez

A l’instar de toute son équipe du Barça, Lionel Messi n’est pas au mieux actuellement. Ses statistiques s’en ressentent, et notamment lors des rencontres jouées loin de Nou Camp . Est-ce un simple passage à vide ou le début d’un déclin ? La question a été notamment posée à Rivaldo, l’ancien grand meneur de jeu de l’équipe catalane (1997-2002).Selon le Ballon d’Or 1999, si l’international albiceleste n’est plus aussi performant qu’avant c’est simplement parce qu’il n’est pas mis dans les meilleures prédispositions.« Comme d'habitude, Lionel Messi avait peu d'espace pour jouer face au Real, a jugé le Brésilien dans sa chronique pour BetFair. C’est celui qui fait gagner les matches au Barça et si toute l’attention sorte sur lui, ses chances d'être menaçant en attaque sont sérieusement réduites. Pour le moment, il est le seul joueur de Barcelone à prendre la responsabilités avec le ballon, tirant de l'extérieur de la surface et essayant de déséquilibrer les défenseurs adverses ». La légende auriverde va plus loin dans son analyse« Sans Luis Suarez, Barcelone perd beaucoup car, à part Messi, ils n'ont pas d'autre joueur qui puisse surprendre ses adversaires. L'Uruguayen travaille dur, n'a pas peur et met très souvent les défenses opposées en difficulté. Suarez manque au Barça et sans lui, toutes les responsabilités vont vers Messi », a-t-il conclu.