A Marseille, il va falloir vendre avant d’acheter

Après avoir signé un « accord de règlement » avec l’UEFA dans le cadre du Fair-Play Financier, Marseille sait qu’il va devoir se serrer la ceinture. Et recruter à bas coût après avoir vendu ses joueurs bankables.

Marseille cible des recrues « low-cost »

En débarquant sur la Canebière après dix-huit mois de chômage, André Villas-Boas savait ce qui l’attendait à Marseille. Le technicien portugais avait d’ailleurs choisi de mettre tout de suite les points sur les « i » concernant le Mercato olympien à venir. On ne lui avait pas promis le ciel et le Fair-Play Financier allait être un frein pour recruter les profils ciblés. Depuis mercredi et la signature d’un « accord de règlement » avec l’UEFA, l’été marseillais a pris encore une autre tournure.Avant de pouvoir se renforcer, il va falloir dégraisser à cause de la non-participation aux coupes européennes la saison prochaine. Jacques-Henri Eyraud aimerait bien refaire le coup d’André-Frank Zambo Anguissa l’été dernier (24 millions d’euros). De Morgan Sanson à Kevin Strootman en passant par Florian Thauvin, les candidats à un départ sont nombreux. Encore faut-il qu’il y ait des offres…A l’heure actuelle, l’OM ne peut se permettre de faire des folies sur le marché des transferts et même le départ de certains cadres ne sera que matière à combler un déficit plus qu’à mettre le paquet sur un joueur. Dans cette optique, Andoni Zubizarreta et la cellule de recrutement marseillaise se sont mis à la recherche de bons joueurs « low-cost » d’après La Provence. Les premiers noms avancés se nomment Anthony Briançon (Nîmes) et Flavien Tait (Angers).Seulement avec la concurrence dans ces dossiers, Marseille va devoir passer la seconde s’il veut ne pas surpayer. Mais encore une fois, sans départ, pas d’arrivée. Le Champions Projet est aujourd’hui un souvenir lointain et les cibles estivales ne devraient pas ramener l’optimisme à l’Orange Vélodrome. Du côté des supporters de l’OM, la gronde aperçue durant toute la saison dernière ne devrait pas redescendre avec un été de tous les dangers.