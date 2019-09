L’Olympique Lyonnais a concédé le match nul sur la pelouse de Brest (2-2) mercredi soir, lors de la septième journée de Ligue 1. Les Rhodaniens glissent à la dixième place du classement à l’issue de cette performance indigeste. Le podium est à quatre points.

Le debrief

L’instant T : Court voit double

Malgré sa performance médiocre, l’OL était à cinq minutes d’une victoire qui lui aurait fait grand bien, au moins au classement. Et peut-être dans les têtes. Au lieu de ça, Koné s’est fait avoir bêtement sur un centre au second poteau, Faussurier a eu tout le loisir de talonner et Court de se retourner pour tromper Lopes au premier poteau. Un but qui va peser très lourd sur les épaules des Gones.

Les buts

Les tops et les flops

Yoann COURT (7)

Ibrahima DIALLO (4)

SYLVINHO (3)

La feuille de match

BREST - LYON : 2-2

Brest

Lyon

Cette fois, l’Olympique Lyonnais est tombé très, très bas. Incapable de gagner depuis cinq rencontres toutes compétitions confondues, l’OL a ajouté un sixième match à cette triste série en concédant un match nul sur la pelouse de Brest (2-2) mercredi soir, lors de la septième journée de Ligue 1. Et comme depuis plusieurs semaines, c’est la manière plus que le résultat qui inquiète. Les hommes de Sylvinho ont livré une performance d’une tristesse inédite pour chuter à la dixième place du classement, à quatre points du podium et peut-être neuf du Paris Saint-Germain à l’issue de cette journée. Brest, de son côté, reste invaincu à domicile et grimpe à la 13eme place.Un 4-2-3-1 jamais testé cette saison, Bertrand Traoré comme meneur de jeu, Memphis Depay, Jeff Reine-Adélaïde ou encore Houssem Aouar sur le banc : Sylvinho avait tranché dans le vif au moment de choisir son onze. Mais les Gones, eux, ont été tout sauf tranchants. Complètement éteints à la construction, incapables de franchir le milieu de terrain pendant dix minutes en début de match, les coéquipiers de Jason Denayer ont fait peine à voir. Et c’est clairement de nulle part qu’est venue l’ouverture du score de Moussa Dembélé (0-1, 28eme). Ou du moins d’une perte de balle d’Ibrahima Diallo, quand Thiago Mendes et les siens se sont enfin décidés à presser.Mais comme si les temps n’étaient pas assez difficiles entre Rhône et Saône, les Lyonnais se sont fait reprendre dans la foulée, se montrant trop passifs à gauche sur un centre de Yoann Court (1-1, 29eme). Bertrand Traoré, trop peu influent dans l’axe, a réussi à toucher le poteau de la tête (35eme). Mais pas grand chose de plus. A la pause, Martin Terrier a échangé avec lui pour tenter de prendre les clés du camion, sans réel succès. Comme par magie, Lyon a repris les devants à l’issue d’une nouvelle phase de pressing haut, (1-2, 69eme), mais le but de Maxwel Cornet a été anéanti par un nouveau festival de passivité, conclu par Court (2-2, 85eme). Sans se montrer flamboyant, Brest a eu le mérite d’être cohérant dans ce qu’il a proposé. L’OL et Sylvinho en sont à un stade où ils feraient bien de s’inspirer d’un promu.But de Lyon ! Diallo, pressé par Thiago Mendes, perd un premier ballon avant de revenir au duel avec Terrier. Mais le milieu brestois remet le ballon dans la course de Dembélé, qui ajuste Larsonneur de près.Brest égalise déjà ! Dans la foulée de l’ouverture du score, Court réalise un centre rentrant depuis la droite, qui est effleuré par Denayer et vient tromper Lopes.Lyon reprend les devants ! Tousart récupère un ballon haut et sert Cornet à gauche de la surface. L’Ivoirien crochète facilement Castelleto puis conclut du droit avec un peu de réussite, le ballon passant sous Larsonneur.Brest recolle encore ! Sur un centre venu de la gauche, Koné juge mal la trajectoire du ballon et Faussurier hérite du ballon. Le latéral brestois talonne pour Court, qui s’offre un doublé en frappant du gauche entre les jambes de Denayer.Court n’a pas forcément martyrisé la défense lyonnaise mercredi. Mais l’ailier brestois s’est offert ses deux premiers buts en Ligue 1. Des réalisations extrêmement importantes en plus d’un investissement défensif de qualité.Diallo s’est montré doublement fautif sur l’ouverture du score de Dembélé, étant pris au pressing avant de remettre le ballon dans la course du buteur lyonnais. Il n’a, par la suite, que trop peu pesé dans les débats, défensivement comme dans ses tentatives de projections.Son onze de départ, privé de réel créateur sur la pelouse d’un promu et de plusieurs hommes forts, laissait déjà songeur. Ce que les titulaires ont proposé pendant une grosse heure de jeu ont fait plus que confirmer les doutes sur cette composition, et plus globalement sur le début de saison lyonnais. Le coach brésilien avait également - visiblement - donné comme consigne à ses deux milieux récupérateurs de se montrer très prudents, comme lorsqu’il a demandé à Thiago Mendes de « calmer » alors que l’OL devait marquer en fin de rencontre. Le fait d’échanger Traoré et Terrier au poste de numéro dix à la pause peut également être interprété comme un aveu de faiblesse, tant le choix initial n’était pas bon. Et que dire du choix de sortir Moussa Dembélé à l’heure de jeu…Temps pluvieux – Pelouse en bon état: M.Delerue (: Court (29eme, 85eme) pour Brest - Dembélé (28eme), Cornet (69eme) pour Lyon: AucuneLarsonneur () – Faussurier (), Bain (), Castelletto (), Perraud () - I.Diallo (), Belkebla () - Court (), Autret (cap) () puis Mendy (71eme), Grandsir () puis Lasne (66eme) - Charbonnier () puis Battocchio (80eme): Leon (g), Chardonnet, Belaud, N’Goma: O.Dall’OglioLopes () – Tete (), Andersen (), Denayer (cap) (), Y.Koné () - Tousart (), Thiago Mendes () - Cornet (), B.Traoré () puis Reine-Adélaïde (75eme), Terrier () - M.Dembélé () puis Depay (64eme): Tatarusanu (g), Rafael, Marçal, Aouar, Jean Lucas: Sylvinho