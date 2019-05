554.000 euros, l'addition salée de Kasperczak pour la Tunisie

Lionel Messi cette saison toutes compétitions confondues : 👕 46 matches ⚽ 48 buts 🎯 22 passes décisives 🔥 🔥 🔥 pic.twitter.com/I72DdLmjOD — Actu Foot (@ActuFoot_) 1 mai 2019

600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS ⚽ #Messi600 🐐 pic.twitter.com/8sI0liDx5S — FC Barcelona (@FCBarcelona) 1 mai 2019

La Pulga a inscrit son 599e et 600e but sous la tunique catalane. Une performance exceptionnelle réalisée en l'espace de 683 matches contre 801 rencontres pour la star portugaise. Léo Messi s'envole au classement des buteurs (12 buts en 9 matches), avec trois longueurs d'avance sur Dusan Tadic. Il rattrape son retard sur ​Cristiano Ronaldo en ​LDC et prend une option sur le prochain Ballon d'Or en l'absence de compétitions internationales en Europe (NDLR : Copa América du 14 juin au 7 juillet) et de l'élimination précoce de la Juventus de Turin. A lire aussi >> Lionel Messi (FC Barcelone) a marqué son 600eme but