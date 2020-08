21 jours de prison et retrait de la sélection pour Harry Maguire

Maguire également retiré de la sélection

BREAKING: Harry Maguire has been dropped by England manager Gareth Southgate — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 25, 2020

Le joueur Anglais a été jugé pour "agression" et "insultes" selon des sources judiciaires. Il a été jugé en flagrant délist à l'issue d'une bagarre dans un night-club de Mykonos, en Grèce. Maguire a annoncé qu'il fera appel à la décision du tribunal, lui qui a été coupable d'"agression contre des représentants de l'Etat", "lésions corporelles", "insultes verbales" et "tentative de corruption".Le joueur Anglais a été arrêté par la police Grecque, lui et son frère et un ami, après une bagarre avec des touristes. Il aurait agressé des policiers. Il a té détenu deux nuits avant d'être mis en liberté."Après l'audience d'aujourd'hui (mardi), j'ai donné pour instruction à mes avocats d'informer immédiatement le tribunal que je vais faire appel", a précisé le joueur dans un communiqué avant d'ajouter : "Je reste fort et confiant concernant notre innocence dans cette affaire - moi, ma famille et mes amis sommes les victimes dans cette affaire", a-t-il conclu.Appelé par le sélectionneur de l'Angleterre, Gareth Southgate pour disputer les deux matches de la Ligue des Nations contre le Danemark et l'Islande, le joueur a été retiré de la liste.Cette exclusion fera mal au joueur qui est vite devenu un cadre de la sélection des Three Lions et qui voir sa carrière prendre un coup de frein à cause de cette affaire. Reste à voir si son exclusion est provisoire ou définitive puisque rien n'a été communiqué par la Fédération Anglaise pour le moment.

Harry Maguire a rejoint Manchester United l'été dernier en provenance de Leicester City contre un montant de 93 millions d'euros, faisant de lui le défenseur le plus cher de l'histoire.

BREAKING ! 🚨



Harry Maguire, arrêté la semaine dernière après s'être battu avec des Anglais devant un bar, a été jugé coupable de voies de fait graves, de résistance à l'arrestation et de tentatives répétées de corruption ! (@SkySports) pic.twitter.com/8YKPi6yKqH — Instant Foot 🤜🏻🤛🏿 (@lnstantFoot) August 25, 2020

A lire aussi >> Maguire, Pépé, Wan-Bissaka... Les 10 plus gros transferts de l'été en Premier League