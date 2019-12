La pépite portugaise, Joao Felix, est revenue pour la première fois sur le coût colossal de son transfert à l’Atlético.

Joao Felix accepte les remarques de Simeone

Lors du dernier mercato estival, l’Atlético Madrid a cassé sa tirelire pour mettre la main sur l’un des plus grands espoirs du football européen, Joao Felix. Recruté pour 126M€, le jeune international lusitanien est même devenu le troisième joueur le plus cher de l’histoire derrière Neymar et Kylian Mbappé. Il n’est pas facile de gérer une telle étiquette, et a fortiori pour un joueur de 20 ans seulement. Dans un entretien accordé au quotidien A Bola,. « Les 126 millions d’euros ne pèseront pas sur mes épaules. Mais quand j'ai signé, je me suis quand même dit: « Waouh, j'ai coûté 126 millions d'euros! », a-t-il confié.Les débuts de Joao Felix avec les Matelassiers n’ont pas été impressionnants. Cela dit, son adaptation a été freinée par une blessure qui l’a éloigné pendant plusieurs semaines des terrains.Ce dernier l’a même piqué en public dans l’espoir de provoquer une réaction. « Il dit ces choses à mon sujet et ce ne sont pas des choses négatives à mon sujet, mais des trucs que je dois améliorer, relativise Felix. C'est ce qu'il pense, donc je vais travailler pour avoir un peu plus d'essence, un peu plus d'endurance ». Enfin, à la question s’il n’est pas peiné par son manque d’efficacité devant le but, la star des Rojiblancos a indiqué : « Quand le ballon commencera à entrer, les buts arriveront les uns après les autres et tous les sacrifices en auront valu la peine ».