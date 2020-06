20 000 spectateurs pour le derby de Belgrade !

Said Benrahma est très convoité en Premier League

Aston Villa are one of five clubs linked with a summer move for Brentford forward Said Benrahma. The other clubs interested are Arsenal, Leicester, Chelsea and West Ham 🇩🇿 [Foot Mercato via Birmingham Live]



Dans quel club aimeriez-vous le voir évoluer la saison prochaine ? 🤔 pic.twitter.com/ehKA2KHOhv — Joueurs Algériens 🇩🇿 (@JoueursDZ) June 2, 2020

Après des expériences mi-figue mi-raisin en France (OCG Nice – Angers) , Benrahma a littéralement explosé en Angleterre. Le joueur a fait parler ses qualités de vitesse, de percussion et de finition. L’Algérien est devenu un élément clef de Brentford. Depuis son arrivée au Royaume de Sa Majesté, Benrahma a affolé les compteurs. En 79 matchs joués, le Fennec a marqué 21 buts et délivré 23 caviars. Des performances exceptionnelles ! Dribbleur hors-pair, le Fennec régale. Cette saison le joueur a été classé 3e meilleur dribbleur de la D2 anglaise. Avec une moyenne de 3,4 dribbles réussis par match.L’international Algérien avait récemment fait part de son envie d'évoluer un jour en Premier League « J’espère jouer en Premier League la saison prochaine si Dieu le veut » Et cela pourrait bien arriver. L’éventualité de le voir évoluer dans le palier footballistique suprême au Royaume-Uni reste très plausible. Plusieurs club anglais seraient sous le charme du profil du joueur de l’attaquant de 24 ans. Ces dernières semaines son nom a été évoqué du côté de plusieurs écuries de Premier League. Chelsea, Arsenal, Leicester, West Ham, Newcastle ou encore Aston Villa garderaient un œil sur le natif d’Aïn Témouchent. Doté d'une qualité technique incroyable, Benrahma possède les arguments pour fouler, dans un avenir proche, les terrains de la Premier League. En effet, il pourrait reproduire le même parcours de son compatriote, Riyad Mahrez. Reste à savoir si le club de Cahmpionship, Brentford est prêt à laisser filer son meilleur atout offensif cette saison. La valeur marchande de Said Benrahma est estimée à 10.5 millions d’euros. Une somme largement à la portée des prétendants de l’ancien joueur de Nice et Angers.A lire aussi >> Algérie : Pas de contact avec Luca Zidane