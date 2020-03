1.000 billets : le superbe geste de Brighton envers le personnel soignant

Encore méconnus la saison passée, ils ont éclaté aux yeux du monde cette saison. Retour en quelques mots sur les révélations de la saison en Premier League.

Gardien : Dean Henderson (Sheffield United)

Défenseur : Fikayo Tomori (Chelsea)

Milleu de terrain : Mason Mount (Chelsea)

Attaquant : Tammy Abraham (Chelsea)

Prêté par Manchester United à Sheffield United depuis deux saisons, Dean Henderson a découvert la Premier League cette année sous le maillot des Blades. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le gardien de 23 ans a plutôt réussi sa première année dans un championnat réputé comme étant l’un des plus compétitifs au monde. Dernier rempart de Shefflied United, Henderson est l’un des artisans de la solidité défensive de son club cette saison (Sheffield possède la deuxième meilleure défense du championnat). L’entraîneur des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, a indiqué que Dean Henderson sera amené à concurrencer David De Gea dès la saison prochaine.Tomori est l’une des surprises de la saison en Premier League. Pur produit du centre de formation des Blues (arrivé au club à l’âge de 8 ans), le défenseur de 22 ans a su se faire une place dans la défense de Frank Lampard. Rapide malgré son gabarit athlétique (1,84 m et 78 kilos), Tomori possède aussi une excellente qualité de relance, ce qui fait de lui l’archétype du défenseur central moderne. Le jeune homme né à Calgary, au Canada, a tout de même opté pour la sélection anglaise. En novembre dernier, il honorait sa première sélection chez les A.C’est le symbole de la génération « Baby Blues » menée par Frank Lampard. Mason Mount a déjà tout d’un patron du haut de ses 21 ans. Le meneur de jeu est devenu cette saison un maillon essentiel du secteur offensif de Chelsea. Auteur de 6 buts et 5 passes décisives en Premier League, le bilan de la première saison de Mount en Premier League est plutôt positif pour un rookie. Agile et doté d’un très bon bagage technique, Mason Mount se distingue aussi par la justesse de son pied droit. Très à l’aise sur coup de pied arrêté, le tout nouvel international dispose aussi d’une excellente frappe de loin. Des qualités qui font de Mason Mount l’un des plus grands espoirs du football anglais dans les années à venir.Tout le Royaume l’attendait pour sa première saison en Premier League, et Tammy Abraham a répondu présent. Auteur de 60 buts lors de ses trois dernières saisons en prêt dans les divisions inférieures, Abraham a continué sur sa lancée, inscrivant 13 buts en championnat. Si son physique est l’un de ses principaux atouts dans le jeu, le jeune international anglais est aussi très à l’aise face au but. L’attaquant de 22 ans a su mener son équipe de Chelsea dans le haut du classement. Avec Mount et Tomori, Tammy Abraham fait ainsi partie de la génération dorée de Chelsea qui espère marcher dans les pas des Terry, Lampard et Drogba, en ramenant les Blues au sommet du football anglais et européen.