🔴Youth League : le PSG chute d'entrée face au Real Madrid !

EXCLUSIVE: Xavi believes Raheem Sterling on course to replace Lionel Messi as the world's best player |@DiscoMirrorhttps://t.co/46yyoGK93I pic.twitter.com/NgmUFtoT4Y — Mirror Football (@MirrorFootball) 17 septembre 2019

L'ailier de Manchester City a dĂ©butĂ© la saison de la plus belle des façons, inscrivant huit buts, club et sĂ©lection confondus. Son efficacitĂ© fait de lui un Ă©lĂ©ment indispensable dans l'effectif de Pep Guardiola. "Messi est le meilleur joueur de tous les temps pour moi, a dĂ©clarĂ© Xavi au Mirror. Et mĂȘme s'ils jouent tous les deux [Messi et Ronaldo] encore Ă un trĂšs haut niveau, le jour viendra, dans pas si longtemps, oĂč quelqu'un d'autre devra prendre la relĂšve." "Quand vous regardez les jeunes joueurs qui peuvent devenir les futurs meilleurs joueurs du monde vous pensez Ă Neymar, MbappĂ©, Salah et bien sĂ»r, Sterling. Je regarde sur le moment et Sterling est en train de gagner cette course. Il a toujours Ă©tĂ© un bon joueur, un joueur dangereux, mais avec Pep [Guardiola] il est devenu l'un des meilleurs, dit-il Ă propos du Golden Boy 2014. Je sais comment Pep fonctionne. Il a forcĂ©ment beaucoup travaillĂ© avec lui depuis son arrivĂ©e, oĂč il doit s'amĂ©liorer et ce sur quoi il doit travailler." "Nous voyons maintenant les rĂ©sultats de cela. Il est encore jeune et peut devenir le meilleur joueur du monde", a conclu l'ancien international espagnol. La saison derniĂšre, Sterling a inscrit 17 buts en 34 apparitions, un total bien supĂ©rieur Ă ses standards de l'Ă©poque oĂč il portait le maillot de Liverpool.