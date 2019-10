«Voilà pourquoi j'ai quitté le PSG…» Les révélations de Buffon sur son départ !

"Mais Ă 41 ans, que fais-tu seul ici Ă Paris alors que ta famille est en Italie ?"

BUFFON A CHOISI LE PSG POUR SA FIERTÉ PERSONNELLE

« J’AI FORCÉ LA MAIN AU PSG POUR PARTIR » GIGI BUFFON

AprĂšs une aventure d’un an loin de son pays, Gianluigi Buffon a dĂ©cidĂ© de retourner Ă la Juventus. PassĂ© au PSG (2018-2019), le gardien italien a expliquĂ© dans l’émission Tiki Taka sur Italia 1 pourquoi il avait acceptĂ© de rejoindre le club parisien. Mais aussi pourquoi il avait dĂ©cidĂ© de retourner à Turin.« Je ne pouvais pas ne pas accepter la proposition sportive et Ă©conomique du PSG, parce qu’à 40 ans, quand un joueur qui avait presque dĂ©cidĂ© de prendre sa retraite est approchĂ© par une telle Ă©quipe, il y a une question de fiertĂ©, personnelle et en tant qu’athlĂšte, a-t-il confiĂ©. Je ne pouvais pas dire non. Aussi car sortir de ma zone de confort et vivre une expĂ©rience diffĂ©rente. »Au cours de la saison 2018-2019, Gianluigi Buffon a jouĂ© en alternance avec Alphone Areola. Mais alors que le PSG lui proposait une annĂ©e de contrat supplĂ©mentaire, il a prĂ©fĂ©rĂ© retourner dans le club oĂč il a jouĂ© 17 ans, la Juventus Turin.« Mon retour ? La principale raison est que j’arrivais Ă 41 ans, etÂ. c’est plus juste ainsi. La Juve m’a fait une proposition correcte, je n’ai pas rĂ©flĂ©chi deux fois. »Depuis son retour Ă la Juve, Buffon a disputĂ© trois matchs de championnat. La lĂ©gende italienne occupe dĂ©sormais le poste de gardien numĂ©ro 2, le Polonais Wojciech Szczesny est titulaire.