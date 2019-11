🔴Real Madrid-PSG (2-2): Navas, Benzema, Courtois... Les Tops et les Flops du match

LES TOPS ET LES FLOPS DU REAL MADRID

KARIM BENZEMA (8)

EDEN HAZARD (7)

THIBAUT COURTOIS (4)

LES TOPS ET LES FLOPS DU PSG

KEYLOR NAVAS (7)

ANGEL DI MARIA (3)

IDRISSA GUEYE (3)

Karim Benzema marche sur l’eau en Liga. Il ne fait pas non plus les choses à moitié en Ligue des Champions. L’attaquant formé à Lyon a concrétisé la domination des siens en s’offrant un doublé reflétant bien ses qualités de pur numéro 9 (17eme, 79eme). Mais en plus de ses deux buts, le joueur de 31 ans a participé au jeu et fourni des efforts conséquents dans le repli défensif. Irréprochable, tout simplement.Pas épargné par les critiques depuis son arrivée dans la capitale espagnole, Eden Hazard est progressivement monté en puissance ces dernières semaines. Et il a sans doute fait taire les derniers sceptiques à l’occasion de ce match. Omniprésent en première période, le Belge a été à l’origine de la plupart des offensives de sa formation, à l’image de celle ayant conduit au premier but de Benzema (17eme). Percutant balle au pied et précis dans ses transmissions, l’ex-Lillois a mis son compatriote Thomas Meunier au supplice. Sorti sur blessure, il a été remplacé par Gareth Bale (69eme).Thibaut Courtois n’a pas eu grand-chose à faire, mais il n’a pas réussi à être décisif pour autant. Déjà peu inspiré sur la sortie ayant conduit au penalty finalement annulé, le gardien belge n’a pas non plus été tout blanc sur la réduction de l’écart signée Kylian Mbappé (81eme). Même s’il n’a pas été aidé par Raphaël Varane sur ce coup.De retour sur un terrain qui l’a vu accomplir de grands exploits, Keylor Navas est probablement le seul Parisien à avoir réussi à avoir été à son meilleur niveau. Que ce soit sur des frappes lointaines ou des tentatives plus rapprochées, le portier costaricien a multiplié les parades (dix au total), maintenant ainsi sa formation à flots. Il ne pouvait rien faire sur les deux buts encaissés (17eme, 79eme).Angel Di Maria a très rarement été décevant depuis le début de la saison. Cette fois, il est passé complètement au travers. L’Argentin a en effet traversé ce choc comme une ombre, en étant peu inspiré dans ses choix de passes et en manquant de tranchant dans ses courses. Sa belle ouverture pour Mauro Icardi aurait pu conduire à un penalty, mais celui-ci a été annulé (43eme). Remplacé par Julian Draxler (75eme).A l’aller, Idrissa Gueye avait brillé de mille feux. Ce mardi en revanche, l’international sénégalais a rendu une copie bien plus terne. Surpris par Eden Hazard sur l’action ayant conduit au premier but merengue (17eme), l’ancien milieu d’Everton n’a pas pesé dans l’entrejeu, où son équipe a été copieusement dominée. Sa récupération a failli être à l’origine d’un penalty… mais il avait auparavant commis une faute sur Marcelo (43eme). Remplacé dès la reprise par Neymar (46eme).